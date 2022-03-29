勞動部29日上午10時在勞動及職業安全衛生研究所辦理「勞動部勞動資料科學中心揭牌儀式暨勞安加衛體驗館開幕典禮」，現場由勞動部長許銘春親臨主持，並邀請產、官、學及工會等各界貴賓到場共襄盛舉。許銘春表示，「勞動部勞動資料科學中心」於民國107年即開始籌備，並成立「勞動部勞動資料科學應用決策及推動小組」，推動相關勞動資料建置與運用事宜，在勞安所主政及勞動部資訊處協助下，已完成建置勞動資料分析所需的相關軟、硬體基礎建設，完備勞動資料科學中心設置要點，並與衛生福利部、農委會、內政部統計處及戶政司、財政資訊中心等進行跨部會資料交換。在這個基礎上，可透過統計分析，即時掌握最新勞動及職場安全衛生趨勢，提供各單位作為施政及決策參考，達成「保障勞動資料隱私，促進勞動資料及資訊共享，發揮勞動決策智囊」的核心價值。許銘春指出，勞安所成立30年來，一直致力於勞工職業安全衛生問題與勞動議題研究。

除此之外，勞安所於民國91年成立全國唯一的「勞工安全衛生展示館」，以淺顯易懂的工安展品與設備，透過導覽員的引導解說，提供勞工、學生及民眾親身體驗，透過實際互動將工安意識深植人心，參觀人數已突破32萬人，同時已成為大台北地區技職校院學子重要戶外教學地點的首選。

勞工安全衛生展示館啟用至今已逾20個年頭，勞安所為因應數位化與資訊科技的快速發展，提供民眾最新安全衛生知識以及正確勞動權益的觀念，提出勞工安全衛生展示館更新計畫，以多元展示手法為出發點，全面的重新設計、規劃、裝修整個展示場域後，全新落成的「勞安加衛體驗館」，其設計概念以「人生不能重來」為主軸，打造一間以「安全、健康」為核心的體驗館，並透過15項互動體驗展示，例如，鋼構組配作業VR體驗及人因危害體感操，和搭配生動圖文解說的設計手法，以寓教於樂方式供參觀者體驗，讓正確防災及勞動權益等知識，深深烙印在參觀者的腦海中。除了勞安加衛體驗館外，勞安所的巡迴展示近五年也有超過12萬人次的服務量能。勞動部期盼，勞工朋友在參訪勞安所的「勞安加衛體驗館」後，能了解有「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動」對勞工朋友的重要性。

該館於2022年3月29日正式對外開放後，歡迎有興趣的民眾前往參觀，相關內容可洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站 https://www.ilosh.gov.tw/ 或來電詢問(02)2660-7600分機7736、7732。