針對東南水泥事故事件，勞動部職安署回應指出，4月1日事故現由工務單位（高市府工務局）主責，本署予以尊重，惟亦督請高雄市勞動檢查處配合調查，並就違反職業安全衛生相關事項，嚴予查處。

聯安署指出，已規劃由轄區勞動檢查機構，對東南水泥公司各廠場全面勞檢，督促該公司盡速改善安全衛生缺失，預防職業災害。並將與政府工務單位進一部合作，提升營建物拆除作業之安全。