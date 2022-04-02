東南水泥事故 勞動部：對東南水泥進行全面勞檢 15:252022/04/02 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對東南水泥事故事件，勞動部職安署回應指出，4月1日事故現由工務單位（高市府工務局）主責，本署予以尊重，惟亦督請高雄市勞動檢查處配合調查，並就違反職業安全衛生相關事項，嚴予查處。 聯安署指出，已規劃由轄區勞動檢查機構，對東南水泥公司各廠場全面勞檢，督促該公司盡速改善安全衛生缺失，預防職業災害。並將與政府工務單位進一部合作，提升營建物拆除作業之安全。 東南水泥事故影響雙鐵 王國材：車站疏導要檢討 重大公安意外頻傳 職安署全面勞檢東南水泥各廠區 #東南水泥 #勞檢 #工務 #單位 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 303台電嚴懲失職 基層爆不滿批卸責 04:102022/04/02 社會新聞 重返太魯閣號事故現場 408次鳴笛家屬哭喊親人名 11:142022/04/02 生活 東南水泥危機雙鐵站區疏導亂 王國材要求檢討 12:472022/04/02 生活 高鐵斷電 未乘票一年內可退 04:102022/04/02 財經要聞 東南水泥施工壓垮電塔 總統府：持續全力搶修 22:402022/04/01 財經 太魯閣號事故1周年 台東站調派車頭鳴笛30秒追思 10:192022/04/02 社會 台鐵事故週年 林佳龍：改革台鐵不能政治凌駕專業 15:422022/04/02 政治 高鐵意外斷電 南部停擺7小時 乘客火大 04:102022/04/02 生活新聞 太魯閣號事故周年》台鐵總體檢 學者批不是訂SOP就好 04:102022/04/02 生活新聞 驚魂一瞬間！東南水泥塔崩塌 跟台鐵軌道只差100公尺 08:272022/04/02 生活 工安意外癱瘓高鐵半天 交長王國材說重話：向東南水泥求償到底 00:432022/04/02 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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