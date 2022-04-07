近日本土疫情持續延燒，現更傳出張惠妹演唱會也受到波及，北捷今(7日)證實3日演唱會有確診者足跡，由於今天沒有演出活動，已進行再次全面清消，而主辦單位也緊急發出聲明。
張惠妹睽違7年重返小巨蛋，展開12場演唱會，吸引超過10萬網友朝聖，不過之前才傳出有網友爆料，朋友的朋友快篩陽性，卻說想看完演唱會再去醫院，還有包廂區觀眾不戴好口罩等，引發粉絲怒火。
今北捷證實，3日演唱會有確診者足跡，但強調台北小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後，都會全面大規模消毒。
張惠妹演唱會主辦單位聲明：
1.演出每天場館都有徹底清潔消毒。休演日(7日)，場館內外已做更詳實的清潔消毒。
2.將於明日（4月8日）演出前，於小巨蛋對當天430位工作人全面進行快篩，所有入場工作人員皆需為陰性結果。
3.更動演唱會節目內容：取消演出人員走進觀眾席表演環節。
4.嚴格維持「六道手續」的防疫入場規定：
身份證票券實名制
身份證或台北通實聯制
量體溫
紫外線除菌柱消毒
進出洗手間噴酒精
二次進出館外入場再次做除菌柱消毒
5.演唱會期間藝人會加強宣導。
6.現場工作人員加強嚴格監控口罩確實戴好。
7.若有購票者因疫情顧慮，主辦單位接受當天現場退票。
8.本演出所有演出、觀眾入場管理規範，將於每天配合疾管局防疫規定即時調整。
★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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