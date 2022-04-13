國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄醫學大學附設中和紀念醫院傳出有確診足跡，院方接獲通報後，緊急採取應變措施，釐清個案風險後，立即召回所屬員工及場域內同時段接觸對象，共採檢近1000人，幸虧受採者全數皆為陰性，目前醫院也已完成清消作業。

高醫副院長戴嘉言表示，高醫在防疫期間一向採取高規格的防疫措施，在接獲有確診者足跡的通報後，第一時間就通知風險對象，約1000人接受採檢，PCR結果均為陰性，院內也立即啟動環境清消作業，並在清消後執行檢測，目前安全無虞，民眾可以放心。

戴嘉言指出，依照目前規定，醫護人員檢測PCR陰性後，可以正常上班，院方除了確保醫療人力充足外，也必須顧慮相關人員的健康安全，因此，風險較高的醫護人員及病患，會在48小時後執行第2次採檢作業，若民眾有相關轉院需求，將會依照相關規定給予協助，據了解，目前並沒有病患提出相關要求。