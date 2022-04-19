台北地檢署李姓法警18日確診，曾與李接觸的26名人員經緊急採檢，初步為陰性，但由於他13日參與法警聚餐，19日上午新增聚餐6名法警PCR陽性，共有7人確診，北檢法警室今要求全體70多名法警前往北市聯合醫院和平院區進行PCR檢測。另最近與7名法警接觸的3、40多名檢察官已進行快篩。

雖然目前仍有部分人採檢結果未出爐，北檢通知法警今天勿在辦公室聚集或用餐，曾與確診李姓法警接觸、採檢陰性的同仁也都在家待命，並進行快篩。

18日確診的李姓法警這個月輪值負責隨囚車提訊或還押在押被告，17日上午還到台北看守所提訊人犯，他15日晚上出現類似感冒症狀，16日到醫院採檢，17日通報PCR結果為陽性。

李姓法警曾在13日執行北檢專案勤務後，與一群法警餐敘，除李姓法警外，當天用餐者也有人出現身體不適，也前往醫院進行PCR檢測，採檢結果出爐，增加6名法警確診，聚餐法警幾乎全確診。

北檢18日得知李姓法警確診後，立即啟動應變機制，先造冊與李員接觸過的人員共計26人，初步檢測均為陰性，並在18日晚間大清消。

由於部分確診法警，13日還參加台灣高檢署在北檢舉辦的法警長會議安全演練，由於法務部長蔡清祥、台高檢檢察長邢泰釗、北檢檢察長林邦樑及全國各級檢察署的法警長當時都在場，疫情是否擴大，尚待觀察。