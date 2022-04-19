台北地檢署李姓法警18日確診，19日上午新增6名法警PCR陽性，共有7人確診，因部分確診法警曾於15日參加法警長會議安全演練，法務部長蔡清祥曾蒞臨致詞，引發關注。蔡清祥19日表示，他當天留滯時間不長，也按照防疫中心指示，隨時戴好口罩、勤洗手，目前健康狀況良好。

李姓法警15日晚上出現類似感冒症狀，16日到醫院採檢，17日通報PCR結果為陽性。李姓法警曾在13日執行北檢專案勤務後，與法警同事餐敘，除李姓法警外，PCR檢測結果出爐，增加6名法警確診。

由於盛傳部分確診法警，15日參加台灣高檢署在北檢舉辦的法警長會議安全演練，由於法務部長蔡清祥、台高檢檢察長邢泰釗、北檢檢察長林邦樑及全國各級檢察署的法警長當時都在場，引發關注。

蔡清祥19日表示，謝謝大家的關心，他現在健康狀況非常的好，上禮拜五因為參加全國法警長會議，在台北地檢署，他留滯的時間並不長，跟大家講講話就離開了。

蔡清祥說，台北地檢署一位法警同仁染疫，但該法警沒有到會場來，所以應該不會影響大家。他現在也按照防疫中心指示，隨時戴好口罩、勤洗手，所以健康情形很好，謝謝大家。