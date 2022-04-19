全國新冠疫情不斷增溫，基隆新確診個案也不斷增加，19日再創下紀錄上升148名個案，基隆市長林右昌強調，新冠Omicron變異株特性就是傳播力快，未來案例數仍然會增加，面對新冠流感化趨勢，基隆目前提供社區免費PCR篩檢，與快篩陽性專線，都協助加快找出確診者，未來防疫策略放寬調整。

林右昌表示，目前防疫策略與手段，相較2021年已經不一樣，從清零轉變成減災共存，因此匡列政策也不太一樣，盡量維持民眾正常生活，希望能加強自主健康監測，大家能習慣快篩試劑，尤其現在許多人都已接種疫苗，確診個案都是輕症或無症狀，要把醫療與檢驗等量能維護保存，提供給中重症患者。

新冠Omicron變異株擴散速度快，中央與地方防疫策略都有調整與放寬；林右昌說明，新冠Omicron變異株僅要一天半就能從陰性轉變成具有傳染力，傳統PCR檢測需要1至2天才能有結果，因此防疫措施必須有調整因應，因此推動居家醫療照顧，即便確診也不用擔心，就是在家休息。

林右昌指出，很多人質疑基隆新確診數較快，事實上是反應即時狀況，首先基隆市7個區都有公費社區篩檢站，每天PCR採檢量比雙北還多，平均一天採檢2000人次，並且基隆公費篩檢不用錢，雙北要預約還要限量，其次基隆有快篩陽性專線，有民眾電話通報，PCR複檢也會以急件處理，當天就能有結果。