新北市中和2歲男童新冠肺炎重症不治，外界質疑衛生醫療體系延誤就醫時機。新北市消防局有官員今（19日）在臉書貼文說明送醫流程並無延誤，但也建議SOP必須調整改善。

對於為何花了3個小時才送醫，錯失黃金救援時間？該位官員指出，119是在下午5時59分接獲第一通報案，因為確診案件較為特殊，立即依照中央相關指引流程，聯繫相關單位及可收治醫院後將患者送醫，並無延誤情形。

至於緊急案件為何要衛生所同意才能派出救護車？該官員說明，並非同意才能派車，是需要跟衛生單位確認可收治醫院。確診案件非一般案件，醫療人員要評估是不是真的是狀況危急（如非危急案件過多將癱瘓醫院急診量能）、院端需要準備，亦要考量當時是否有其他危急個案正在處理當中。如無確認可收治的醫院，極可能造成救護車載著患者在路上尋求醫院的狀況，對於患者亦無幫助。這也是當初指引的原意。

該位官員表示，中央制定SOP時，必定經過專家學者和實務上的經驗研擬出來的。119在疫情期間除了肩負協助確診患者送醫的任務，仍需負擔每天超過500件以上的緊急救護案件，疫情期間稍一不慎極可能造成到院前緊急救護能量和醫療體系的崩壞，對於廣大民眾更是影響深遠，故指引勢必是要在二者取得平衡點。

官員建議，目前在確診案件不斷增加，國家面臨疫情是在清零與共存政策之間的戰略上，指引的調整勢必勢在必行，也希望在中和案件之後，能取得最好的結果，而非一昧的把送醫責任加諸消防救護工作上，否則未來對相關急病（心肌梗塞、外科OHCA等）案件必定產生排擠，演變成無車無救護人員可派的窘境。