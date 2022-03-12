湖口鄉湖南村一處閒置空地，2016年預定規畫做為特色公園，未料遭不肖業者傾倒大量廢棄物，經多年清運後年初完成整治，已見公園雛形，12日植樹節，縣長楊文科帶頭在該地種樹，盼植栽未來能綠樹成蔭，成為湖口鄉民休閒運動的好去處。

楊文科與新竹林區管理處長夏榮生、湖口鄉長林志華帶領村鄰長及民眾，一起在該地種了上千棵茶花及桂花等樹苗後說，植樹可以減碳，達到減緩溫室效應的效果，縣府每年有20萬株樹苗分配到各鄉鎮市公所，希望大家可以一人一樹，為營造永續家園努力。

湖口鄉長林志華指出，他上任後軍方撥用這處軍用閒置地，公所預定規畫成特色公園，要做整理時發現早已堆滿垃圾，有不肖業者不斷在此傾倒廢棄物，環保局調查廢棄物堆置面積多達10公頃，體積6萬立方公尺。

因年代久遠，無法查出何人丟 棄廢棄物，林志華向農委會爭取經費外，立委林為洲也協助由原地主國防部同意撥款清運，前後花了3億7千多萬元，歷經數年才把垃圾清完，總算在今年完成初步整治。

經過清理後的現址成為裸露地，初具公園的雛形，林務局新竹林區管理處、縣府及湖口鄉公所共同在此規畫舉辦「新竹縣111年度植樹活動──森活的碳循」，希望藉由這次植樹節活動種植樹木及綠美化，未來將繼續闢為特色公園。

縣府農業處范萬釗表示，今年植樹節活動除了宣導愛林、造林與生態保育的重要性，現場並發放杜鵑、桂花及茶花等共2000株苗木給民眾種植外，選辦活動的地點也相當具有意義。