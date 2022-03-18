寶山鄉衛生所興建至今已30年，曾因逢921大地震地基掏空，導致停車場曾崩塌，老舊辦公大樓就算整修補強也難敵龜裂漏水，幾成危樓。縣府預計本月24日請建築師公會再次鑑定，縣長楊文科則表示，覓地新建或原址重建都需龐大經費，目前消防局寶山消防分隊和警察局竹東分局寶山分駐所正在研擬搬遷，視是否合乎需求再決定讓衛生所先遷入使用。

寶山鄉衛生所於1992年興建，至今已30年歷史，因鄰近客雅溪護岸，加上遭逢921大地震後，曾因地基掏空，造成停車場崩塌2次及辦公大樓龜裂、漏水，雖然經過整修、補強，效果卻未達到預期理想，整體辦公空間也不足，鄉公所認為恐怕無法滿足鄉親需求。

目前停車場擋土牆仍有側移、建物仍有地基傾斜與地面龜裂的情況，楊文科表示，考量建物結構安全，今年2月已請建築師公會鑑定建築結構，預計本月24日鑽心取樣，若鑑定結果認為不堪使用就需拆除，再看原址地質是否適合就地新建大樓。

楊文科指出，不論覓地新建或原址重建，都需龐大經費，目前消防局寶山消防分隊和警察局竹東分局寶山分駐所正在研擬搬遷，未來若定案，可視廳舍是否合乎衛生所使用需求，適合的話就能讓衛生所先遷入使用。

縣議員邱振瑋解釋，根據規畫，寶山消防隊未來將配置在竹科2期徵收範圍內，經爭取約有500坪土地空間。另派出所原規畫遷移至環北路約350坪土地，但在2021年被縣府取消計畫及經費。邱振瑋指出，地方上的共識是希望衛生所現地改建，把周圍土地變更為機關用地，加大衛生所用地

至於楊文科提出的暫時遷入消防分隊及分駐所的想法，邱振瑋表示，位在三峰路及雙園路交叉口的寶山分隊與寶山分駐所現地，他與鄉長及地方人士討論，認為相當不適合，尤其附近腹地狹小，幾乎沒有停車空間，若貿然遷入，恐將遭成重要路口大塞車。