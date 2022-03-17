苗栗縣政府鼓勵民眾接種新冠疫苗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為了加強第3劑疫苗接種率，來提升社區整體保護力，除了鼓勵社區、團體及公司行號揪團打疫苗，只要揪滿50人即可向在地衛生所報名集體接種，衛生所將約定時間、地點由衛生所或媒合醫療團隊進駐施打疫苗。

另外，苗栗縣餐飲業為挺防疫顧健康，號召20家餐廳，推出打滿疫苗送好康活動，只要出示打了第3劑疫苗的小黃卡或健保快易通接種畫面，就可以享受優惠好禮。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗縣65歲以上長者符合第1、2、3劑者，約有4萬人，包括第1劑2.2萬人、第2劑4千人、第3劑1.6萬人。他呼籲高齡、多重慢性病等高風險族群，踴躍施打，愛健康、打疫苗、領好康，自3月10日起至4月10日止，完成接種1、2或追加劑疫苗之65歲以上長者，可獲得500元超商禮劵。

徐耀昌也指示民政體系，透過衛生所提供的未接種名單來關懷長者，以瞭解長者未接種新冠疫苗的原因，並鼓勵及協助長者施打疫苗，以提高疫苗接種覆蓋率。徐耀昌再次提醒長者及家人們，疫苗接種是一種保護網，接種疫苗可以降低感染及產生重症的風險，請家中尚未施打疫苗的長者，可以透過縣府提供的服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。

苗栗縣推出的「打疫苗送禮劵」活動，凡3月31日前完成接種第1劑、第2劑COVID-19疫苗的18歲以上民眾，則可領取200元以下禮券或禮品。65歲以上民眾及55歲以上具原住民身分者，完成接種疫苗第1劑、第2劑及追加劑者，則領取500元禮券。請備妥健保卡或身分證儘速踴躍接種新冠疫苗，如為接種第2劑或追加劑，請鄉親記得攜帶小黃卡。