桃園65歲以上長者疫苗覆蓋率冠六都，但市長鄭文燦認為桃園是國門第一線，仍要持續提高覆蓋率，23日市政會議宣布26日再加開1場長者專案接種，12個社區接種站隨到隨打，完成者送700元禮券加台灣好米一包。

「保護長者是優先目標！」鄭文燦說，桃園65歲以上長者疫苗覆蓋率一、二、三劑都是六都第一，其中65至74歲第三劑覆蓋率達7成、75歲以上年齡層第三劑覆蓋率達6成，但為了保護長者仍要持續提高覆蓋率，宣布26日再加開一場長者專案接種。

鄭文燦說，26日的長者專案接種計畫採隨到隨打，12個社區接種站仍有愛心計程車免費接送，施打完者皆能獲得700元禮券加台灣好米一包。

另外27期疫苗公費接種預約率偏低，鄭文燦也指示衛生局和新聞處加緊宣傳，強調桃園守在國門第一線，守住國門也要把疫苗覆蓋率提高。

鄭文燦也提到，3月已恢復各式活動，活動非常多樣化，要求各單位都要做好規畫執行和人流管控。