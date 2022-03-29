疾管署今公布最新的預防接種受害救濟審議結果，一名台北市個案因接種AZ疫苗被判定引發血栓併血小板低下症後群致死，獲VICP核予救濟金600萬元，創下國內疫苗接種受害救濟核發新高。另有一名台南市青少年因接種BNT疫苗出現心肌炎，獲2萬5000元救濟，為本次公布的最年輕個案。

本次預防接種受害救濟審議會議共審57案，其中有7案核予救濟，50案不予救濟，核予救濟案件中莫德納共2案，AZ四案，BNT一案，指揮中心發言人莊人祥表示，獲六百萬元救濟金的個案是一名台北市50多歲女性，因接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症後群，直接造成腦部梗塞及腦壓升高導致後續腦出血致死，獲VICP審議核予600萬元救濟金。

莊人祥指出，過去接種疫苗後死亡的案件都無法證實與疫苗相關，但因為也無法排除與疫苗之相關，最後還是能獲30至50萬元的救濟金，今核予的六百萬元個案，不僅為「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」上路以來的新高紀錄，同時也是首例被證實死亡與疫苗有關的個案。

本次審議結果還有一名接種BNT的台南市青少年，莊人祥說，個案接種BNT疫苗4日後出現心悸及胸口不適等症狀，經醫師診斷為心肌炎，與接種BNT疫苗相關，因此依法核予2萬5000元救濟。

莫德納疫苗方面，本次審議中有一名彰化縣個案，在接種莫德納疫苗後因出現呼吸淺快、咳嗽及聲音沙啞等症狀，經醫師診斷為過敏，獲核予救濟金新台幣 2 萬5000元；台南市個案接種疫苗後3日出現臉部發紺而後死亡，但因其症狀無法確定與接種新冠疫苗有關，核予救濟金30萬元。