瑞典衛生局今天宣布，將為65歲以上民眾提供第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以提升他們對疾病的抵抗力。

瑞典衛生局在聲明中說：「對65歲以上民眾而言，現在距離他們前次施打疫苗，已經過了4個月，疫苗防護力會隨著時間減弱。」

路透社報導，瑞典之前已提供第4劑疫苗給80歲以上民眾。

瑞典3月初幾乎取消所有防疫限制，由於大規模篩檢行動已經結束，現在很難衡量病毒在瑞典的擴散程度。但必須入住加護病房的病患人數已降至18個月來的最低點。