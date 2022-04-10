台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨晚爆發搶轎衝突，統促黨主席張安樂要接轎被擋下，與警方爆發激烈肢體衝突，造成多名官警受傷，對此，內政部長徐國勇嚴令，強勢執法不容遶境暴行，違法者嚴懲究辦。

徐國勇指出，今日遶境進香活動中發生了幾起聚眾鬥毆事件，我已指示警政署務必強勢執法，針對衝撞員警的依妨害公務移送，而鬥毆鬧事者依妨害秩序罪移送。

徐國勇表示，警政署已立即通令各警察機關全力維護廟會「保境安民」的優質傳統文化，絕不容許滋事分子，趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰，針對不法的任何行為，當場以現行犯逮捕，警察機關絕對堅持依法嚴懲嚴辦的立場，以安民心。

徐國勇強調，因應中央疫情指揮中心的防疫規範，參與遶境的民眾均應接種3劑疫苗，並暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等儀式，然而特定政黨張姓總裁卻刻意漠視防疫規定，且恃眾強行闖入管制區，並推打彰化分局鐘姓副分局長，經該分局依法逮捕究辦。