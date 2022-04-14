已進行嚴格封控措施達半個月的上海市，14日的新冠病毒新增確診病例達2.7萬例，創下疫情以來的新高。據上海市疫情防控新聞發布會表示，目前疫情有9例重症，其中8例為70歲以上高齡長者，均患有基礎性疾病，同時也未接種疫苗。

《路透》引述上海人民政府疫情防控新聞發布會消息指出，單日新增2.7萬確診病例創下疫情以來的新高。前一天中共國家主席習平表示，必須繼續實施嚴格的動態清零政策，與目前的疫情防控措施。儘管本周某些地區的限制有所放鬆，但上海的2500萬居民仍基本處於封鎖狀態。

據經濟數據調查公司Gavekal Dragonomics發布的一項研究發現，中國GDP排名前100大城市中，其中有87個實施了各種形式的隔離限制措施。

《澎湃新聞》報導說，上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發佈會上，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，除無症狀感染者外，在確診病例中絕大多數是輕型，少部分是普通型。另外有重症9例，其中8例為70歲以上的老年人，年齡最大的93歲，均伴有嚴重的基礎性疾病（比如重症免疫性疾病、晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病、重要臟器功能衰竭等等）以及高齡等高風險因素。此外，他們均未接種新冠肺炎病毒疫苗。

《路透》指出，曾一度封城達一周的廣東深圳市，在上個月平息疫情後，近日疫情似乎又有反彈。周四深圳疾控中心報告了 21 例新感染病例，其中 8 例有症狀，13 例無症狀，這是深圳自3月21日以來的最高感染病例數。