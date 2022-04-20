今（20日）的上海市疫情防控新聞發布會上透露訊息，上海全市的疫情近幾天呈下降的趨勢，其中，金山區和崇明區首日達到社會面清零。

昨（19日）0～24時，上海單日新增本土新冠染疫18901例，其中，確診病例2494例和無症狀感染者16407例，其中533例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1800例確診病例和16178例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性確診病例1例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

上海單日新增報告100例以上的街鎮已連續3日降低，社區擴散得到有效的遏制，浦東、閔行、松江、青浦和普陀等5區近3日疫情總體呈持續下降趨勢，徐匯、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等6區疫情總體處於平台波動的狀態，黃浦區的疫情仍有小幅的上升，靜安區的疫情上升的趨勢趨緩，奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，金山區和崇明區首日達到社會面清零。