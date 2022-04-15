上海市副市長彭沉雷15日在疫情防控工作新聞發佈會上，針對如何做好養老機構防疫管理進行回應，強調一直把養老機構的疫情防控作為重中之重，從嚴從緊來最大程度地降低養老機構出現院內感染風險，實施包含全市養老機構全封閉管理、展開全員核酸檢測、加強環境消殺、加強疫苗接種和中醫藥預防等4大措施。

彭沉雷表示，40多天來，全市養老機構一直堅持「視訊探訪」制度，由工作人員協助老人與親屬通過視訊報平安，或拍攝機構內的生活場景發給家屬來慰藉思念、減少牽掛、消除不安，並在防疫規範的前提下進行活動，最大程度緩解老人的孤獨和焦慮感。

根據澎湃新聞報導，具體防範措施上，彭沉雷說明，從3月1日起，要求全市所有養老機構停止探視；3月10日起，實行全封閉管理，所有人員不進不出。4月2日起又進一步從嚴強化養老機構的物品物資和人員管理，禁止院外與院內人員私下傳遞物品，明確各類快遞、物品必須嚴格消殺方可入院。

第二是對全市所有養老機構開展全員核酸檢測。其中，工作人員每兩天一次，老年人每週兩次，有部分機構補充展開抗原檢測。

第三是加強環境消殺。開展養老機構預防性消毒專項行動，特別是對重點部位、重點區域，加強消毒消殺頻次，確保環境衛生。

第四是加強疫苗接種和中醫藥預防。在疫苗接種方面，一方面對於符合條件的老年人通過積極引導，做到「能種盡種」。另一方面，對養老機構工作人員要求「應種盡種」，對因各種原因未按要求接種疫苗的工作人員，全部調離一線崗位，不得從事直接接觸老年人的服務工作。