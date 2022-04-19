其實，誰不想過正常生活？問題是，在3月終於再度多日本土案例掛零、百業正要復甦、社交可望正常化、也能減少戴口罩的好光景之下，不正是絕大多數民眾都在過正常生活？如果想讓國際商務也正常化，那麼，有沒有更合適的開放時機或方法，例如入境對象開放但維持檢疫標準，或先讓大家喘息一段時間，等國際疫情趨緩、風雨變小再開放？不然也該先有更周延的應變整備、更科學的決策分析再開放。瘟疫肆虐，能算哪門子的正常？ 必然又重創經濟。

Omicron並不輕微，在很多國家造成比Delta更高的新冠傷亡。有些國家刻意壓低新冠死亡數字，但總死因的超額死亡卻仍是大幅且長時間上升，並沒有比Delta遜色多少。群體免疫並不存在：英國人95%有免疫力、超過90%的長者打了第3劑，一樣死傷慘重，並且正歷經第二波傷亡。兒童染病比前幾波更嚴重，有腦部病變、多重器官系統發炎，且恐留下新冠後遺症。

各國與病毒交戰的減災心得是：一、疫苗打底減重症：高齡者第3劑接種率越高越好，最好95%以上，6～11歲開放施打。二、檢驗量能是重中之重，校園、職場與健康照護場所必須規律做檢驗，以減少爆發群聚之風險。三、做好空氣傳播防護，必須戴更高品質的口罩（N95或雙層口罩），加強通風，在人群雜處之處增設HEPA空氣清淨機；若必須脫下口罩時，最好在有做社交泡泡的場所或戶外（例如在戶外通風處用午餐）。四、備足抗病毒藥物，強化基層醫療防線。

當疫調已無法進行，就必須有普及而便利的檢驗。檢驗頻率與降低群聚之效果呈正相關；每天驗可達最佳效果。普及檢驗是及早發現的關鍵，也才可能在黃金時間（發病5天內）及早開始使用抗病毒藥物，減少重症。

在各國自身情境下，重症數與死亡數是與其總體感染數相依；不希望重症數衝太快、衝太多，則必須搭配動態的公共衛生措施，例如鼓勵遠距上班、遠距上課，在疫情升高時減少餐廳內用人數、限制大型活動等。若堅持正常生活，疫情就會斷崖式加速失控。

醫療崩潰並非疫情失控主因，而是疫情失控的下場。Omicron時代的醫療崩潰，與醫師們傳統的想像不一樣，並非來自收治確診病人，而是來自社區疫情，經由工作人員或探病者傳入醫院與機構。醫院可以拒絕家屬探視，卻不能沒有醫護上班。社區疫情越嚴重，醫護越容易在社區遭感染，透過照護病人、與同事吃飯、開會，成為走動式傳染源，造成大量醫護被隔離，癱瘓醫療人力；更糟的是，院內都是高風險者，一旦感染，死亡率非常高。這就是我所稱的「病毒攻入心臟」，也才是全球Omicron下醫療崩潰的真相。

醫師們高喊保留醫療量能之際，卻沒有建議政府擴充緊急隔離處所、沒有要求提高防疫作為，反而是叫政治人物把病人推回家裡、感染家屬，甚至高喊與病毒共存，這反而是加速社區疫情失控，增加醫院淪陷風險；而且，隨染疫人數上衝，重症數也竄升，再多加護病房也不夠用，完全是緣木求魚。

而不負責任的政治人物，自去年讓許多病人慘死於飯店，如今侈談開放多時，仍沒有備妥緊急隔離資源，才每日300多例就高喊居家照護，要人民一人感染、全家遭殃，既沒有給N95，也沒有教導使用HEPA、住在有窗的房間，根本是增加家庭悲劇。試想：當有人遭家人感染傷亡，活著的人會有多麼自責、難受!

種種跡象很清楚顯示，不論是中央的民進黨，或地方的新北市政府，在決定開放或「與病毒共存」之前，根本不知道自己在做的是一個什麼樣的決定、防疫負擔與社會負擔會高到什麼程度，好像以為真的是放假、什麼都不做，風雨就會過去。什麼都不知道、什麼都沒有準備，等人死了，互推責任，有用嗎？人死，還能復生嗎？商家倒閉了，損失的財產回得來嗎？

去年，雙北靠「逆時中」，讓疫情重新歸零，但，5至11月的疫情釀成830人死亡，不僅致死率高達5.7%，為全球同期之3倍，更可怕的是，5至7月台灣的總死因死亡數有驚人的超額，6月的超額死亡達到無疫情時的15.29%，而2021年5～7月總死亡數比2020年同期高出5572人（13.4%）。

人禍未遠，今年又搞出防疫「新台灣模式」，綠營的高雄、屏東、桃園首長，紛紛「逆貞昌」求生，倒是已有去年傷亡經驗的新北，反而要跑前鋒，迫不及待與病毒共存，人民怎能不被火紋身？

（作者為健康永續教育基金會董事長）