上海持續加強採檢量能，以進行網格化排查，並做適當的醫護調配。據報導，江蘇、浙江與安徽派出1.2萬名人員協助採樣，加上擴充上海快速新氣膜實驗室、移動核酸檢測車等設備，目前上海每日檢測量能逼近500萬管。

今（19）日上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市常務副市長吳清表示，近期上海核酸檢測採樣力量上，已要求各區通過網格化排查，摸清篩查區域內的實有人口數量，合理配置採樣醫護人員。

吳清以4月16日為例表示，上海全市共投入了近2.5萬名採樣醫護人員，其中就包含了來自江浙皖等「兄弟省市」的1.2萬餘名支援醫護人員幫助採樣，加上上海全市採樣醫護人員和基層工作者共同努力，才能讓上海在這幾天能夠大規模核酸篩查過程當中，按時按量地完成既定的任務。

吳清說，在檢測力量上，上海通過快速新氣膜實驗室、移動核酸檢測車等方式，有效增強核酸檢測能力；另一方面，在國務院工作組的協調下，通過外省市在上海援建以及向兄弟城市送樣等方式，進一步增強了檢測能力。

目前，上海市每天最大檢測能力達到近500萬管。此外，還配置了2000餘輛的樣本轉運車，加快樣本轉運速度。與此同時，還不斷完善核酸篩查的訊息系統，充分發揮數據挖掘與分析功能，實現對篩查資源的統籌調配和即時調度。