國內疫情不斷升溫，蔡英文今晚表示，本土確診案例持續上升，儘管多數皆以輕症及無症狀為主，我們仍要謹慎因應，來達到「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」的目標。她再度呼籲大家，盡快打滿三劑疫苗，也要關心家中長輩的接種狀況，「相信我們團結努力，一定可以克服這波疫情的考驗」。

日前因家人確診而被要求隔離的蔡英文，今晚12點將解除隔離，她今晚透過臉書表示，今天是居家隔離最後一天，她進行了快篩與PCR檢測，結果皆是陰性。「明天開始，我會再進行7天的自主健康管理，並依照指引恢復行程，持續確保各項政務的推動」。

她說，今天的本土確診案例持續上升，儘管多數皆以輕症及無症狀為主，我們仍要謹慎因應，來達到「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」的目標。今天，指揮中心也公布了最新的醫療應變措施，將根據確診者的狀況及相關原則，來強化輕重症的分流、確保整體的醫療量能充足。

蔡英文呼籲民眾要持續關注指揮中心的相關指引，盡快打滿三劑疫苗，也要關心家中長輩的接種狀況，相信我們團結努力，一定可以克服這波疫情的考驗。