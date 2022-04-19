新北市2歲童確診後重症，因併發敗血症導致腦幹腦炎不治，引起家長恐慌，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，任何進入人體的病毒都可能入侵腦部，變成嚴重急性腦炎，過去最容易造成兒童嚴重急性腦炎的病毒為腸病毒71型和A型流感。

首例！新北2歲重症童搶救6天不治 侯友宜哽咽證實

謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》提供臨床經驗表示，任何進入人體的病毒皆可能入侵腦部變成嚴重急性腦炎，原因在於幼童的血腦障壁不夠緊密，病毒有機會順著血流進入腦部，過去較容易造成兒童嚴重急性腦炎的病毒有腸病毒71型和A型流感，但其他病毒也可能造成嚴重急性腦炎。

謝宗學指出，過去他曾遇過被認為較弱的病毒之一「嬰兒玫瑰疹病毒」（HHV-6）造成嚴重腦炎，在短短幾天就奪走幼童性命。不過事實上，除了腸病毒71型和 型流感病例數稍多外，嚴重急性腦炎發生率極低，目前並沒有Omicron變異株會造成較多嚴重腦炎的文獻報告。

謝宗學強調，減少感染機率是目前最根本預防重症的方法，由於11歲以下的幼童重症率本來就極低，家長可以自行評估要不要讓孩子接種疫苗，但可以確定的是，不管是莫德納或BNT疫苗，在大規模接種後，一定會出現「時間序列相關疑似疫苗引起的嚴重副作用」，到時候又會是一陣恐慌。