兒童尚未接種疫苗 李秉穎曝致死率：恐達萬分之一

新冠肺炎疫情升溫，無法接種疫苗的兒童染疫事件也格外引發關注。根據指揮中心統計，國內至今共累計1604名兒童病例，未有死亡個案。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今特別提醒，由於兒童致死率為萬分之一，尚未看到死亡個案是正常的，當國內累積到萬名病例時，就會看到死亡個案。

李秉穎表示，疫情開始流行，兒童的活動力比較差，因此一開始的確診病例都是青壯年為主，台灣、美國都是如此。美國解除嚴格的防疫規定後，出現大規模社區感染，目前兒童感染數已逐漸上升，佔總人口22.2%。在所有病例中，美國的兒童比例是19%，感染機會和成人差不多。

根據指揮中心統計，台灣目前累計的兒童病例有1604例，平均分散在各年齡層，兒童病例中沒有重症、死亡，有些人因此認為兒童不需要接種疫苗。不過李秉穎特別提醒，依照美國數據，截自3月31日為止共出現962名兒童死亡病例，致死率為0.01%，也就是萬分之1，成人沒打疫苗致死率則是2.3%。

李秉穎表示，依萬分之1的致死率來看，沒看到死亡是很正常的，當我們累積到幾萬名病例，就會看到致死病例，以美國情況推估，台灣就可能會有幾十人，不一定會破百，是相當大的衝擊。萬一兒童生病，雖然很少重症死亡，但是會付出比成人高的社會成本，家長需要隔離照顧，兒童也可能因停課導致課業接不上。