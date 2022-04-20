食藥署17日通過莫德納用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）今日將召開專家會議，討論是否讓國內兒童接種，以及開打時程規劃，《中時新聞網》整理7大QA，供家長一次看懂。

兒童疫苗7大QA一次看。（圖／中時新聞網陳友齡製表）

一、兒童疫苗目前開放的廠牌有哪些？劑量多少？兩劑間隔為何？

目前僅開放莫德納給6至11歲的兒童，劑量為成人劑量的一半（每劑0.25毫升），兩劑需間隔至少28天。

二、兒童疫苗最快何時開放接種？

今（20）日預防接種諮詢委員會（ACIP）將召開專家會議，決定是否開放6至11歲兒童施打莫德納，若順利通過將安排接種，屆時將請學校進行意願調查再分配疫苗。

三、莫德納常見副作用有哪些？

食藥署表示，6至11歲的兒童臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、畏寒、噁心／嘔吐、腋窩腫脹／壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗的結果相近，目前並未發現施打後有心肌炎、心包膜炎的狀況。

四、哪些人不適合接種？

正在發燒，或對疫苗成分過敏者，皆不適合打莫德納，若有疑慮可請醫師評估後再施打。

五、我不想給孩子打莫德納，何時有兒童的BNT？

疫情指揮官陳時中表示，洽談採購合約已到最後階段，只剩最後細節弄清楚後，就可以簽約。

六、國際上已核准兒童接種莫德納的國家有哪些？

國際上目前開放6至11歲兒童施打莫德納的國家，有澳洲、歐盟、加拿大及英國。

七、兒童究竟該打莫德納或BNT？

前台大感染科醫師林氏璧指出，臨床試驗上兒童打莫德納大約有20%會發燒，相較於BNT，後者較少有發燒狀況，但打疫苗要看中和抗體生成、下降速度及保護力，雖然莫德納目前還沒有數字，相信莫德納效果會比較好。