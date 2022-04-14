國內本土確診人數逐日攀升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組委員李秉穎指出，台灣這波疫情要在6月底結束很困難，以國際上已放寬措施的國家來看，大概要4至5個月疫情才會緩和，他推算台灣這波疫情最快要9月趨緩。

李秉穎今（14）日接受廣播節目專訪表示，疫情6月底要結束很困難，無法準確預測，但依照國外經驗，鬆綁防疫政策的國家都面臨大規模疫情，包括新加坡、美國都是如此，放寬後，確診數達上千、上萬，他認為疫情要完全正常則可能要半年左右，說6月可能沒那麼快。

依照國外疫情流行曲線，李秉穎預估，從現在算起，再等5個月就是9月，不過到時不會完全沒有疫情，只是會變成低度流行，依國家規模，可能每日幾百、幾千例。

由於台灣放鬆的程度不像國外，相對嚴格，李秉穎認為，台灣疫情曲線上升也會比較緩慢，什麼時候破千、破萬還不知道，但是上升慢，下來也會慢，這 4、5個月內，疫情不一定會結束。

李秉穎提醒，台灣接下來會有一段陣痛期，尤其醫護人力、醫療機構的處置醫療能量都要仔細思考。第一個原則是慢慢解除管制時，要顧及衝擊不能太大，我們對醫護的管制、隔離政策可能也要放鬆，不然病房不夠、醫護人員也不夠。

另外，老人、小孩仍是疫苗接種的弱點，李秉穎表示，能補上就要補上，老人若未打疫苗，重症風險高，小孩子雖然重症少，但易傳播病毒，一旦因染疫而停班、停課，也會增加家長照顧的社會成本，這都是我們必須要注意的重點。