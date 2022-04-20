基隆市政府提醒，接到親友確診該怎麼辦流程。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府20日公布，新冠患者上升190例，隨著個案人數不斷增加，密切接觸者也越來越多，許多民眾發出疑問，如果接到親友電話告知，對方已經確診自己該怎麼辦，基隆市長林右昌提醒，先自行判斷有沒有密切接觸，確認身體有無異狀，一旦有發燒或不舒服，立刻快篩或到社區篩檢站。

林右昌表示，當民眾接到醫院新冠確診通知當下，因通報與疫調程序需要時間，匡列密切接觸速度會比患者自行通知慢，因此接告親友告知確診當下，先要判斷自己是不是符合密切接觸定義，兩人接觸時有沒有戴口罩，是否超過15分鐘，當回想確認都沒有，就自我健康監測7天，如果有症狀在篩檢或就醫。

當回想很可能符合密切接觸；林右昌強調，一旦自行判斷屬於密切接觸定義，請不要外出，先自我居家隔離，由家人購買快篩試劑確認，如果呈現陽性，立刻撥打快篩陽性專線，由市政府安排PCR採檢，若呈現陰性仍然有風險，最好連續自我健康監測與快篩三天，假使都持續陰性，就比較沒有問題。

林右昌提醒，當自我健康監測3天中，快篩出現陽性，立刻撥打快篩陽性專線，由專人安排PCR採檢，複檢陽性會評估是否無症狀或輕症，是不是要居家照護醫療，不符合就會轉移至集中檢疫所或醫院。

一直沒收到衛生單位匡列通知？林右昌說明，當接到親友電話，民眾自認是密切接觸者，卻未收到衛生單位匡列通知，有可能是確診者提供資訊不包括自己，也有可能衛生單位在專業評估下，認為風險不高因此不會匡列，是否判定密切接觸者需要居家隔離，都會根據衛生單位在確診病患取得資料判定。