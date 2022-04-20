台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

2歲確診男童因延誤就醫不幸離世，震驚各界，中央今放寬規定，宣布可緊急自行就醫，但恐遭民眾濫用。對此，台北市長柯文哲今表示，他認為會有少數人不照規矩做，逮到就罰3千起跳。

柯文哲於防疫記者會指出，關於延誤就醫這件事情，最理想是按照需要就出動，每個救護車人員都要把病人認為可能的新冠肺炎感染者，該做的防備都要防備，該送醫院就送醫院，比較不會影響運送效率。

柯表示，第二點，現在案例的確是大幅上升，如果今天是2000多例，早就超過醫院、防疫旅館容量，所以應該現在相當多人都放在家裡。

柯文哲指出，本來中央說一周內啟動居家照護，他認為來不及，台北今天全面啟動，現在抱怨什麼都沒用，作為地方首長，該努力就努力，給市民最安全的照顧，都在應變當中。

針對指揮中心今公布放寬緊急就醫放寬規定，民眾可在通知衛生局的後解除電子圍籬，開放緊急自行就醫，被視為是「2歲童條款」，但外界憂心，有民眾因此而濫用規定趴趴走。

柯文哲說，我們還是相信國民的水準，該就醫就就醫，你說要狼來了、狼來了，沒有醫療需要，解除電子圍籬，趁機跑出去玩，有沒有這種人，還是有。

柯文哲指出，反正逮到就3千塊起跳，按照傳染病防治法處罰，有需要就119就醫，他相信國民不會亂七八糟，但會有少數人不照規矩做，事後被抓到就是罰3千起跳。