6歲至11歲童可打莫德納 侯友宜：新北已做好準備 10:582022/04/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6歲至11歲童打疫苗 侯友宜：已做好準備。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗，新北市長侯友宜今表示，相關規畫新北已做好提早準備，教育局會與專家學者做好細節討論後告知；教育局則表示，將依照中央指引到校施打。 教育局長張明文說，過去有國、高中相關安排到校施打經驗， 目前正在準備相關行政流程，待中央指引下來後依中央指引施打；另衛教知識也會充分提供家長，也建議有個別健康問題，可先詢問家庭醫師，跟醫生充分討論。 《金融》證券期貨業永續發展轉型 座談會 5月中開跑 新聞透視》疫情火燒屁股 政府才知落後部署 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #兒童 #莫德納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品觀點｜家長擔心兒童疫苗副作用 發燒較成年略高 10:562022/04/20 生活 基隆＋148 崁仔頂魚市休市3天 04:102022/04/20 地方新聞 鄧振中戴琪視訊會談 商討台美合作 04:102022/04/20 政治要聞 台南本土＋45 破單日確診紀錄 04:102022/04/20 地方新聞 搶救無效 確診雙親垂淚送別2歲童 04:102022/04/20 生活新聞 防疫新模式 蔣萬安：增加快篩頻率取代嚴格隔離 10:502022/04/20 政治 兒童疫苗最快今拍板 7大QA一次看 08:452022/04/20 生活 日本規劃接種第4劑疫苗 擬限長者與基礎疾病患者 09:392022/04/20 國際 台灣權王－擁雙題材 航空雙雄權證起飛 04:102022/04/20 證券．權證 本土＋1626例！陳時中「各縣市一周內啟動居家照護」 網友反應一面倒 07:482022/04/20 政治 G20財長會 葉倫將籲對俄加強經濟制裁 04:102022/04/20 國際大事 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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