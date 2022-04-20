中央疫情指揮中心同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗，新北市長侯友宜今表示，相關規畫新北已做好提早準備，教育局會與專家學者做好細節討論後告知；教育局則表示，將依照中央指引到校施打。

教育局長張明文說，過去有國、高中相關安排到校施打經驗， 目前正在準備相關行政流程，待中央指引下來後依中央指引施打；另衛教知識也會充分提供家長，也建議有個別健康問題，可先詢問家庭醫師，跟醫生充分討論。