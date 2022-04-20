新北市2歲男童昨（19日）因染疫病逝，引起外界關注。一名網友在中央研究院生醫所研究員何美鄉的臉書貼文下留言，感嘆「家長都希望自家孩子不是少數中的那幾位」，提醒家長提高警覺，才能保護自己保護孩子。對此，何美鄉分享2個保護家中孩子的方法，包括家長每周至少快篩2次，及回家後先換衣服再與孩子互動。

中央研究院生醫所研究員何美鄉今（20日）在個人臉書發文分享兒童疫苗策略，一名網友在該貼文底下留言，並表示，家長其實不會那麼在意孩子染疫機會是高還是低，而是看實際結果，「昨天新北市一名2歲兒童因為染疫死亡，朋友間有小孩的家長都嚇到了」。

該名網友感嘆，「家長都希望自家孩子不是少數中的那幾位」，並強調，在疫情環境還未明朗前，還是請家長隨時警覺，該做的防護措施還是要做，好好保護自己與孩子。

對此，何美鄉建議，若家中有5歲以下的孩子，家長應每周快篩2次，若陽性就另尋庇護所住幾天，避免將病毒傳染給未施打疫苗的孩子；家長每天回家也要特別注意，應換完衣服或洗完澡再來抱孩子。

她也直言，「很希望建議政府可以免費提供這一類的父母親子免費快篩」，呼籲政府應重視家中有5歲以下幼童的家庭。