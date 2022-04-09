國內本土疫情升溫，為提高疫苗接種率，政府持續呼籲國人接種疫苗，不過有民眾表示，因為打完第一劑BNT後出現心律不整的現象，評估身體狀況不適合後就沒繼續施打第二劑疫苗，但因此被大家唸，彷彿他是個罪人一般，讓他很委屈，話題引共鳴。

一名網友在PTT發文表示，自己打完第一劑疫苗BNT之後，出現呼吸急促、胸悶的症狀，所以去醫院檢查發現心電圖好幾處有心律不整的現象，因此沒有繼續施打第二劑疫苗，結果被已經打了三劑的家人唸說幹嘛不去打疫苗、那種症狀都是少數等等之類的，語氣就像是沒打完完整疫苗就是罪人一樣，他感到很委屈。

許多人看完安慰道「自己身體的狀況自己最清楚，不用勉強」、「依自己身體狀況去選擇是否要打，很合理」、「打跟不打都有不同的風險，能自己承擔負責就好」、「我第一劑高燒四五天還送急診，醫生也建議我不要打」。

接種COVID-19疫苗可降低高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心表示，截至9日止我國COVID-19疫苗接種率第1劑約83.6%，第2劑約78.7%，追加劑約52.0%，其中65歲至74歲長者第1劑86.9%，第2劑為83.3%，追加劑為69.4%。並呼籲大家儘速完成接種，以獲得保護力。