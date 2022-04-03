本土疫情在過去7天以來暴增557例，清明連假首日就公布本土個案160人、境外移入244人，雙創今年新高。不過有男藝人質疑，「如果幾乎是輕症，那麼你在怕什麼？」引起網友熱烈討論。

根據中央流行疫情指揮中心統計，今年至昨為止，本土確診達1370例，其中僅3人屬中、重症，年齡全超過60歲，最年長的80多歲個案死亡。換算下來，輕症甚至無症狀的比例，高達99.78%。

（中央流行疫情指揮中心提供）

男藝人地球（李嘉文）在臉書PO文：「如果幾乎是輕症，那麼你在怕什麼？」戳中網友的點，引起熱烈討論。

「我不怕染疫，但染疫之後隔離很麻煩」，多數人說出共同心聲，因現行規定仍以清零為主，就算沒症狀的人，只要確診就先抓去隔離，生活嚴重受影響；若要照顧家人，也很困擾。

還有網友表示，確診後周遭親友全匡列，對他們感到不好意思，「我也怕傳染給長輩或沒打疫苗的人」。也有人批地球的發言，「就是有你這種人」、「可能有後遺症啊！誰知道」。地球認為，真的應該與病毒共存了。