【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增578例確診，分別為442例本土個案及136例境外移入(107例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之442例本土病例，為230例男性、212例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年2月1日至4月9日，其中包含250例為無症狀感染。個案分佈為新北市(143例)，臺北市(95例)，桃園市(41例)，基隆市 (39例)，高雄市(38例)，花蓮縣(24例)，屏東縣(14例)，宜蘭縣(10例)，嘉義縣(9例)，新竹縣(8例)，臺中市(7例)，臺南市(6例)，彰化縣(3例)，苗栗縣(2例)，新竹市、雲林縣及嘉義市(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案24458)，為90多歲女性，具慢性病史，未接種COVID-19疫苗，為案23030接觸者，居家隔離期間因症採檢，於4月4日確診，4月7日死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為65例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓(7例)、印尼(4例)、韓國及新加坡(各2例)、荷蘭、阿拉伯聯合大公國、尼泊爾、美國、西班牙、越南及德國(各1例)移入，另114例調查中。入境日介於今年3月20日至4月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計26,836例確診，分別為8,633例境外移入，18,149例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例，累計144例移除為空號(原本土確定病例案25699、案26157、案26400-26401、境外確定病例案25724經確認檢驗陰性)。2020年起累計854例死亡，其中840例本土、14例為境外移入。