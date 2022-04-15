本土今一口氣大增1209例確診，引起網友們熱烈討論，面對確診數爆炸性成長的狀況，而台灣自4月1日起至今，短短14天就累計6533例確診，醫師沈政男示警，這波破千以後，也許可讓人流移動下降，如此一來就能延緩疫情發展，但若大家還是不怕，那麼本土破10萬只需要26天，明後天的假日大家就好好珍惜這暴風雨前的寧靜吧！

沈政男今（15日）在臉書上發文表示，本土今天新增1209例確診，創下台灣史上新高，而他早在4月9日的時候就已經說過，這波疫情會在一周內出現單日破千例的狀況，甚至有可能在17天後就破萬例確診，現在大家相信了吧？

沈政男也說，指揮中心今天也呼籲進香團與旅遊團要打滿三劑疫苗？這其實就是種選擇性加嚴，不過，本土破千例確診以後，人流移動應該就會下降，到了破萬可能還會降更多，這樣的狀況對於延緩疫情不無小補。

沈政男示警，但若大家依舊不害怕，那麼本土破10萬只需要26天。明後天就是假日了，大家趁著還只是破千，好好享受風雨前的寧靜吧！