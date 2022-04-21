本土疫情20日首度破2000例，台北市宣布即日起不再公布個案足跡。隔離中的北市副市長黃珊珊預告，「破2千例只是開始，海嘯還在後頭」，她分享北市府初步估計，全台將有20%人口染疫，也就是說，每5個人就會有1個人確診。

「從曲線圖能明顯看到，台灣的疫情曲線還在低點的低點」，黃珊珊不諱言，史上新高的2386例只是開始，真正的海嘯還在後頭。市府估計，單日確診人數將在4至8周後到達頂峰。

「誠實向各位報告，台北市粗估，全台灣未來會有20%人口、約460萬人確診；其中0.5%是中重症，約2.3萬人」。​

黃珊珊表示，因疫情勢不可擋，防疫戰略必須大幅度調整，如境外移入幾例已不太重要；足跡遍地都是，所以也不再公布足跡、不再發送細胞簡訊採檢，同時簡化疫調程序。​

北市設立區級關懷中心，由專人負責確診者、居家隔離者必要服務。黃珊珊強調，若在家養病期間感覺很不舒服、急需就醫，請直接打119！也可自行評估由同住親友接送前往醫院，爭取黃金救援時間。