台灣本土確診大爆發，昨突破2千人染疫，中央流行疫情指揮中心坦言，近期疫情恐會大規模展開，恐有360萬人會染疫，讓不少民眾非常焦慮。對此，醫師姜冠宇則開玩笑說，如果你身邊沒有被感染的朋友的話，就代表你沒有朋友。引發網友熱議。

醫師姜冠宇日前在臉書發布影片說，其實你身邊的朋友，基本上很有可能都已經被感染過了，如果你身邊沒有被感染的朋友的話，就代表你沒有朋友。而他也開玩笑說，大家認同這個社交指標嗎？

貼文引起網友熱烈討論，「在韓國的台灣人也都這麼說」、「非常認同醫師」、「這太好笑了」、「可惡！真的無法反駁」、「完全認同啊，搞不好我自己都被感染但我自己不知道」、「藉由疫情驗證，我有朋友啦！」對此，姜冠宇也笑說，有人跟他說她真的沒有朋友，但其實到了高峰就有了啦！沒有那麼慘啦！

不過，針對這樣的說法，也有網友認為台灣沒有到這種程度，感覺是美國才會這樣吧？對此，姜冠宇則回應說，台灣的狀況如果接近南韓，也會是這樣喔！

指揮中心指揮官陳時中提醒，近期疫情恐會大規模展開，台灣可能和香港與紐西蘭一樣，會有15％的人染疫，也就是說可能有將近360萬人會確診。