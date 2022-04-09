台灣本土連續多日破百，一名醫護人員透露，這幾天疫情升溫，醫院都在警戒中，一般隔離病房都沒有床位了，值班時間甚至還遇到與確診者同住的患者，沒搭防疫計程車就跑來看病，讓她嚇到直呼「防疫出現破口！就算明天破500例也不意外了。」引起網友們熱烈討論。

一名醫護人員昨在Dcard上發文說，最近幾天疫情升溫，大家要小心！現在醫院都在警戒當中，一般隔離病房已經沒有床位了。

該名醫護透露，上班的時候遇到一位來就醫的重症老奶奶，因為與確診個案同住被匡列要居家隔離，但這次來看病竟然沒搭防疫計程車，讓她們超級驚嚇，也忍不住大嘆說「防疫出現破口了呀！」按照這樣下去，明天破500例應該也不意外吧？

該名醫護也說，另有一位女患者日前來醫院做PCR採檢，結果確診，Ct值僅11，為了通報感控，打電話給對方詢問足跡與症狀，結果她說她收到細胞簡訊，曾經和確診者同時間去過七星潭，但她也說自己遊玩的時候，全程都有配戴口罩，直到回台北以後才開始不舒服的。種種跡象讓他擔憂地說「疫情應該擋不太住了」。

這位醫護也曬出自己全副武裝的樣子說，久違了防疫裝備。貼文引起網友熱議，「要確診者自行過去，這個舉動，破口應該停止不了」、「到底要共存什麼？家中長輩跟小孩都不管了嗎？政府別忘了，有些慢性病患者或身體根本就不能打疫苗的長輩還有12歲以下的孩童沒打疫苗！」

不過，也有網友持不同意見說，與病毒共存就是趨勢，而且染疫後的症狀沒有那麼恐怖，大家不要自己嚇自己。「女友全家確診，小到12歲大到78歲，問他們有什麼感覺？結果除了喉嚨有點癢就沒了，大家到底在恐慌什麼？」、「一堆國外的確診者在吵台灣防疫太病態，國外早就共存了，只是小感冒，台灣人都在自己嚇自己」。