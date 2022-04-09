本土單日確診昨再創今年新高，一口氣多了384例確診，根據疾管署公布的最新確診地圖，花蓮縣與雲林縣一夜變色，前者累計突破50人染疫，在地圖上的顏色從橘黃轉變成橘色；後者則是從個位數確診變雙位數，從淺橘色變橘黃色。而全台目前有6縣市確診破百，呈現暗紅色，其中新北市851例最多。

根據疾管署資料，2022年至今累計3070例本土，其中新北市最多共851人確診，其次是桃園市643人，接著是高雄市401例、台北市351例、基隆市340例、新竹縣134例、花蓮縣72例、台南市49例、宜蘭縣47例、新竹市40例、台中市27例、屏東縣21例、台東縣20例、彰化縣20例、苗栗縣18例、嘉義縣16例、雲林縣12例、金門縣4例、嘉義市4例。

台灣昨（8日）增加384例本土個案，從最新確診地圖中可見，有2個縣市一夜變色，花蓮縣一口氣大增24例確診，累計超過50例本土，因此從原本的橘黃色轉變為橘色；雲林縣增加3例本土後，從原先的淡橘色轉變成橘黃色。

而至今仍舊沒有出現任何本土個案的縣市維持3個，分別是澎湖縣、連江縣與南投縣。