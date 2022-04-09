國內本土疫情自3月下旬炸開，4月起「每天都破百」，清明連假後短短3天已破千例。專家指出，和各國疫情發展數據相比，若以新加坡為例推估台灣這波死亡人數，恐高達3000人！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中不諱言，接下來兩周相當關鍵，根據其他國家經驗，疫情傳開後會在兩個月內達到高峰，之後開始下降。他提醒國人，「過去兩年都是等別人講該怎麼做，現在應轉變為自己怎麼做」。

國健署前署長邱淑媞分析，如果以新加坡的例子來推估台灣疫情，可能會是去年五月大流行的3至4倍人染疫，死亡數恐達3000人；若以歐、美數值推估，甚至達6000人。

陳時中說，各種估算都有可能，以疫情最嚴重的香港推估，是去年五月時的26倍，目前每百萬人死亡數1100多；日本每百萬人死亡數225、紐西蘭則是87。陳時中補充，對台灣防疫有信心，應該不至於變成香港。

陳時中強調，如有接觸確診者或足跡，或自己出現症狀，可自行快篩、PCR採檢；遭匡列或確診，第一時間通知親密接觸者，個人做得愈好，全民防疫就愈好。

「低一點的（死亡數）抓紐西蘭和新加坡之間，高一點的推估抓香港」，陳時中說，大家都有一個基本算法，專家的算法也不是完全不合理，台灣希望在這方面做得更好。