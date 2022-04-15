陳時中現身記者會 昨接觸確診者 今秀快篩結果

新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥三人昨出席新北市居家照護全面啟動記者會，但現場有名記者確診。中央流行疫情之指揮中心昨宣布陳時中、莊人祥2人將進行7天自主健康監測。今陳時中、莊人祥都現身疫情記者會，陳時中秀出陰性的快篩試劑請大家放心，並提醒民眾使用後需把試劑放在夾鏈袋，陽性就拿到醫療院所就醫，陰性就丟棄。

昨日晚間指揮中心表示，由於陳時中及莊人祥出席該場記者會時，距離確診者有1.5公尺以上，且均佩戴口罩，因此將進行7天自我健康監測，目前二人身體狀況良好，另為求謹慎，期間若無相關症狀，亦將於2日內進行快篩。

陳時中今表示，他和莊人祥的距離是夠的，本來在考慮要不要開記者會。因怕大家擔心，今日特別加寬與台下的距離。陳時中今也出示快篩證明，表示自己「只有1條線，請大家放心」，特別提醒民眾，使用快篩後需放在夾鏈袋中，陽性就拿到醫療院所就醫，陰性就丟棄。

陳時中秀快篩結果。（圖／翻攝自直播）

為何部長與發言人都有出席今天的記者會？陳時中表示，因為接觸時間與接觸距離不同，從錄影帶看起來就是離確診者很遠，所以就是自我健康監測，而自我監測就是不要出席不特定人群聚集的地方，避免搭乘大眾運輸工具。

陳時中也解釋說，他昨天沒有立刻快篩是因為接觸時間太短，做快篩就浪費了，但今天比較多人就有做了。至於新北市長侯友宜不同是因為與確診者的接觸時間不同。

同場接觸確診者快篩時間要多久驗才對？陳時中表示，新北政府昨通知當天就篩。因為那天都是新北市記者，是因為確診者雖然那天被驗出陽性，但前三天可能就有傳染力，而其他新北記者可能前幾天就跟確診者有接觸，所以才會要求昨天就篩檢。