香港這輪疫情逐步緩和，港府今日起分階段逐步放寬社交距離措施，餐廳恢復晚間內用，多類表列處所可以重開。本地旅行團也可以有條件重新攬客，如果所有團友做了快速測試，結果為陰性，每團人數可以放寬至100人。
★今起恢復堂食至晚上十時 四人一枱 美容院戲院等重開
香港電台報導，香港政府今日起實施首階段放寬社交距離措施，餐廳可恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人1枱，可舉辦不超過20人的宴會。酒吧酒館繼續關閉。
另外，健身中心、美容院、按摩院、電影院及宗教處所等可重開，室內可容納人數為上限五成。戶外體育場地、公共圖書館、博物館等康文設施亦重開。
旅行社可以舉辦30人的本地遊，員工需要接種三針疫苗，團友就要打齊兩針。如果所有客人出發前都做快速測試，結果為陰性，每團人數可放寬至100人。
至於跨家庭聚會限制取消，限聚令放寛至4人，口罩令維持。
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