美國聯合航空20日公布首季虧損13.8億美元，因新冠Omicron疫情1月和2月突然急速惡化而打擊航空需求所致。

但美國疫情消退，公司看好本季乃至全年恢復獲利，目前航空旅遊需求持續回升至夏季。其股價21日盤前飆漲逾7％報約50美元。