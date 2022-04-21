聯合航空看好本季恢復獲利 股價盤前狂飆逾7％ 18:452022/04/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯合航空20日公布首季虧損13.8億美元，因新冠Omicron疫情1月和2月突然急速惡化而打擊航空需求所致。 但美國疫情消退，公司看好本季乃至全年恢復獲利，目前航空旅遊需求持續回升至夏季。其股價21日盤前飆漲逾7％報約50美元。 茂生農經股價一周飆四成 自結2、3月合計每股賺0.25元 Netflix股價「斷崖式」殺逾25％ 暴跌原因太悲慘 #獲利 #股價 #盤前 #本季 #聯合航空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威剛 配發5.5元現金股利 04:102022/04/21 證券．權證 網飛本季訂戶 估掉200萬 04:102022/04/21 全球財經 面板報價重摔 外資看壞面板雙虎 13:242022/04/21 財經 《國際產業》看好本季、全年轉盈 聯航盤後大漲7.6% 12:392022/04/21 財經 股價跌 LED封裝廠殖利率跳升 04:102022/04/20 證券．權證 操盤心法－外部需求不明 留意政策受惠股 04:102022/04/21 證券．權證 《食品股》高成本+上海封城 南僑3月獲利苦股價跌 10:582022/04/21 財經 陸網路監管寒冬 阿里再縮編 傳達摩院裁員三成 04:102022/04/21 產業特刊 台股獲利成長 多元布局抗震 04:102022/04/21 投資理財 零壹雙引擎續衝 營收獲利可期 04:102022/04/21 證券．權證 台股Q2區間大震盪 選股不選市 04:102022/04/20 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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