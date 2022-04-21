為解決港人來台工作只能居留、無法定居的問題，陸委會表示，政府正研擬修訂辦法，將修法放寬港澳專業人才申請在台定居門檻，目前暫定5月1號公布生效。

陸委會副主委邱垂正21日表示，政府研提「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法修正草案」，將開放港澳專業人才在台工作連續居留滿5年、每年在台居住183日以上，且最近1年每月收入逾基本工資2倍，即可申請定居。目前暫定5月1號公布生效，待內政部正式發布生效。

針對上述申請定居條件的「居留滿5年」如何計算？邱垂正表示，5年連續居留期間是從修正辦法後起算。即代表，即使居留在台即將滿5年的港人，期間仍要重新計算。

而對於有港人反應，因其出生在大陸，而被政府否准定居的申請，邱垂正強調，只要符合「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，政府會在兼顧維護國家安全依規定處理，涉陸背景因素高者，政府會提高審查強度。遭否決的原因部分是因為「假投資、真移民」，這種亂象政府必須處理，然而，定居被否准，也不會損及在台居留的身份。