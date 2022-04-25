頭份市一年一度的盛事「頭份四月八」即將到來，去年因疫情爆發，臨時改為線上直播演出，今年在疫情趨緩、疫苗施打覆蓋率提升的情況下，頭份市公所決定持續「頭份四月八」的傳統，以「頭份平安好市情」為主軸，延續文化傳統，市公所25日舉行宣傳會，邀請民眾到場共襄盛舉。

也為今年的頭份祈福，當然市公所也會依循中央防疫指引做活動防疫滾動式修正。

今年市公所在上公園打造「頭份老街市、戀戀四月八」地景裝置藝術，復古的頭份老店招牌，加上絢爛的霓紅燈管，中間還打造四月八吃辦桌的情境裝置，體現出早年四月八的特色風情，也呼應最近掀起的復古懷舊潮流。

首先登場的系列活動「廟坪熱鬧好市情」，聚焦在永貞宮和義民廟兩座宮廟，配合永貞宮起駕及義民廟的駐駕活動，舉辦藝文演出。

永貞宮的表演5月1日上午10點登場，配合媽祖更換客家神袍的日子，除了在地社區發表常年練習的成果，市公所也請來了傳統陣頭藝術的「台中祥瑞創藝」演出，及呈現出當代特技藝術魅力的新世代團體「特技空間」。

5月6日晚間7點在義民廟，同樣有在地團隊準備了精彩的表演，藝文團隊則請到「即將成真火舞團」，他們要用其精湛奪目的演出，讓頭份市民嘆為觀止，以及苗栗縣內唯一的特技表演團體「大苗力特技團」，為觀眾帶來武術、雜耍和各種精彩的技藝表演。

而年輕人引頸期盼的「頭份好市 鬧樂客庄」演唱會，5月7日晚間7點在上公園封街登場，以頭份五大廟宇的五大庄神為主題，規劃安排5組對應庄神概念的藝人，如大化宮呈現友好和平、原客共榮的搖滾天團動力火車；太陽宮光明創新、溫暖陽光的療癒系女聲魏嘉瑩；永貞宮慈愛包容、守護勇敢的溫柔堅毅清新女孩-文慧如；義民廟硬頸精神、熱血勇敢的客語饒舌歌手 Yappy；福德祠愛家愛鄉、愛情幸福的客家甜心陳孟蕎，超強演出卡司即將登場。

頭份市長羅雪珠表示，頭份四月八在維持傳統時，也求新求變、跟上時代潮流，希望透過年輕人的視角進行傳承，讓年輕人接棒守護下一代的文化，也希望五大庄神守護頭份市民年年平安、身體強健。