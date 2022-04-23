原台灣省糧食局頭份糧倉今年由苗栗縣政府列為縣定歷史建築，位在頭份市精華地段中。（謝明俊攝）

原台灣省糧食局頭份糧倉，經過縣府於今年認定為苗栗縣定歷史建築，成為頭份市第一個法定有形文化資產，糧倉早期是地方糧食儲存、銷售的重要設施，見證了頭份地區的農業發展史，未來縣府文觀局將攜手頭份市公所研擬活化方案，頭份市公所並主動申請認養，讓老建築賦予新生命。

文觀局表示，頭份糧倉為1層樓倉庫，與同時代興建的糧倉格局及形制相似，牆體為雙層牆面，外牆為磚造本體，內牆面則為板條灰泥牆，牆下方設置通氣孔及木百葉，因應儲放米穀雜糧與肥料等貨物的通風需求，屋架為洋式木構架且設置火打樑，正立面則是木造外簷廊。

文觀局指出，頭份糧倉雖因起造年代久遠，有許多因應當時使用需求而做的增修建，但整體建物現況保存良好，糧倉位處頭份市精華地段，目前所有權隸屬於財政部國有財產署，登錄為文化資產後，頭份市公所對糧倉後續活化再利用提出許多構想，例如配合國發會地方創生政策，與地方創生團隊合作，提出「地方創生：打造頭份市樂齡安餉及農創共享基地計畫」

另外，頭份市公所也積極向國產署提出認養申請，未來將循地方創生途徑，撰擬相關計畫送苗栗縣政府，向文化部或客家委員會申請文化資產保存法定的調查研究、修復再利用計畫等補助經費。

文觀局長林彥甫表示，近年來，文化資產保存與活化已成為地方顯學，但因相關資源挹注往往無法跟上文化資產數量成長的速度，且文資修復與活化，若只仰賴主管機關由上而下的政策引導，容易缺乏在地連結與認同感、導致文資保存推動不易。因此，在地相關單位與人員對文資場域的認同，與各項資源的投入，對地方主管機關而言非常重要，藉以建立一個合作互信的夥伴關係、進行協力合作，形成一個資源共享成果共榮的良善循環。

為促進苗栗青年回流就業、匯集青年力量、創造文化氛圍、結合文資保存活化與地方創生發展，縣府將與頭份市公所共同打造頭份糧倉為地方創生節點，冀望頭份糧倉的保存工作為頭份市注入新活力。