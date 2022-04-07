苗栗縣政府聯合稽查小組7日晚間赴頭份市銀河路小吃店抽查防疫作為。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣7日新增1名頭份市伴唱酒店女店東確診，苗栗縣政府為加強特定娛樂場所防疫作為，7日晚間出動聯合稽查小組，前往頭份市銀河路6家特種營業店家執行防疫作為查察，並發放經濟部提供的快篩試劑，結果其中四家有營業但無顧客，另兩家則未營業。

苗栗縣政府針對7日新增新冠肺炎確診案例中，包含頭份市銀河路芙蓉視聽伴唱酒店的越南裔女店主，縣府針對轄內特定娛樂場所加強防疫稽查作業。依據中央流行疫情指揮中心防疫規定，進入這些特定娛樂場所的顧客，應提出施打3劑疫苗的證明始得入場，且所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，另至4月30日止，每周需進行1次快篩等。

7日晚間，苗栗縣政府工商發展處會同警察、消防、公安及衛生等單位，前往位在頭份市銀河路6家特定娛樂場所，抽查店家防疫措施施行狀況，包括了實聯制、清消及工作人員疫苗接種狀況等，並發放經濟部提供的快篩試劑。

抽查結果，其中四家有營業但無顧客，另兩家則未營業。縣府將持續實施聯合稽查，並將擴及其他八大行業娛樂場所，縣府呼籲各業者及消費者遵守防疫及公安、消防規定，才能安心消費，以免受罰。