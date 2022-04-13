65歲以上長者疫苗接種率曝 陳時中：這2縣市打最少 14:212022/04/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國65歲以疫苗施打率曝，陳時中點名花蓮及台東施打率最差。（圖／示意圖，記者季志翔） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心今天公佈全國65歲以上民眾接種新冠疫苗統計，全國第一劑接種率為84.1％，第二劑79.6％，第三劑64.9％，指揮官陳時中說，接種率最高的為連江縣，第一劑達91.6％，第二劑89.2％，就連第三劑都有76.2％，最差的是花蓮與台東，第一劑接種率都不滿8成，第三劑甚至才剛過5成，還有很大的成長空間。 苗栗＋3 她見同事確診急快篩 2歲兒也染疫 新停課標準上路 陳學聖質疑：擋不住疫情才放寬 #新冠肺炎 #新冠疫苗 #台灣 #施打率 #疫苗覆蓋率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5到11歲兒童疫苗將到手 陳時中：4方談判已近尾聲 11:352022/04/13 生活 停課標準放寬 台大醫示警：兒童感染死亡恐飆百人 12:002022/04/13 生活 停課標準不同調 彰縣逆中央喊規範太鬆 會採加嚴版 12:522022/04/13 生活 靜宜大學1學生確診 下午預防性停課清消 13:012022/04/13 生活 桃園最大國小淪陷！中山國小1生確診 急匡列1800人採檢 13:502022/04/13 生活 本土疫情攀升國家快篩隊成軍 洪孟楷提三點倡議 11:572022/04/13 政治 首例議員確診！宜蘭議員未打疫苗 喝喜酒染疫 11:492022/04/13 生活 台中南區公所1員工確診 曾偕妻玩遍小琉球 13:452022/04/13 生活 中央放寬防疫停課標準 翁章梁：嘉義縣尊重指引 12:442022/04/13 生活 停課標準放太寬 家長怕爆 醫憂：2恐怖下場 07:572022/04/13 生活 北市拍板！幼兒園維持2確診全園停課 國小以上跟進中央 13:582022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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