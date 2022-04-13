疫情指揮中心今天公佈全國65歲以上民眾接種新冠疫苗統計，全國第一劑接種率為84.1％，第二劑79.6％，第三劑64.9％，指揮官陳時中說，接種率最高的為連江縣，第一劑達91.6％，第二劑89.2％，就連第三劑都有76.2％，最差的是花蓮與台東，第一劑接種率都不滿8成，第三劑甚至才剛過5成，還有很大的成長空間。