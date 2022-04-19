疫情升溫，中央及地方都祭出500元商品卡鼓勵年長者打疫苗，效果不如預期，嘉義市議員鄭光宏發現嘉義市年長者疫苗覆蓋率普遍低於全國，建議市府發2000元現金來刺激打氣，提升覆蓋率的投報率應會比商品卡好，市長黃敏惠表示，市府會討論。

黃敏惠市長今天在議會施政報告後，鄭光宏議員指出，中央送500元商品卡、市府加碼送500元商品卡，總計1000元商品卡鼓勵65歲以上年長者施打疫苗，雖然施打率有微幅增加，但覆蓋率仍普遍低於全國覆蓋率。

鄭光宏指出，依疾管署統計至4月11日的資料顯示，嘉義市65歲以上長者的覆蓋率低於全國覆蓋率2％至5％，尤其第3劑最明顯，65歲至74歲僅64.3％，低於全國覆蓋率5.6％，75歲以上僅52.2％施打，低於全國3.9％。

鄭光宏指出，目前疫情緊繃，建議發送現金2000元獎勵長者打第3劑，市府總支出不到2000萬元，卻能提升65至74歲的覆率蓋率至80％、75歲以上的覆蓋率至70％，長者疫苗覆蓋率高，降低中重症及死亡率，提升群體保護力，才能利於「減災」的防疫新策略。