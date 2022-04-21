6到11歲兒童最快5月初接種疫苗，嘉義市教育處除已完成對象名單造冊，也說可能會比照先前學生接種BNT的模式進行。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

6到11歲兒童最快5月初接種疫苗，嘉義市議員鄭光宏今在議會上反映家長的憂心和天人交戰，指兒童個體差異大，卻使用同樣半劑量，最讓家長擔心，市府教育處長林立生強調嘉市雖已完成1萬5000多名學童造冊，在不搶快原則下，會讓家長多一些時間考慮再推動校園接種。

鄭光宏質詢時表示，很多家長陷入天人交戰，孩子打不打疫苗都很掙扎，指據他了解，兒童疫苗政策讓家長最難以理解的是，衛福部傳染病防治諮詢會議3月24日才決議暫緩接種，3周後卻改稱「利大於弊」，同一個會議、同一組專家，究竟標準何在？

鄭光宏說，6至11歲兒童個體差異大，卻使用莫德納同樣半劑量，但現在孩童使用發燒用藥，醫生都要用體重先算劑量給藥，小一20公斤和小六50公斤打疫苗卻一視同仁，家長當然會擔心，且國際上BNT兒童疫苗，僅需施打成人劑量3分之1，莫德納卻使用成人半劑量，家長十分擔憂副作用會太大，但又怕孩子染疫，沒打疫苗變中重症更麻煩。

鄭光宏也列出調查圖表，指BNT採用國家多、施打數量也多，反之莫德納僅部分國家核准，台灣還是亞洲第一個核准的地方，兩相比較，家長似乎較能接受施打BNT，但目前的狀況卻讓家長沒得選。

鄭光宏接著詢問教育處要如何因應？林立生回應，教育處目前已初步造冊，全市約1萬5370名學童符合接種資格，至於作法會比照12歲以上打BNT模式進行，先讓家長簽同意書、評估在學校或醫療院所施打後，由衛生局安排合作醫療院所入校施打。

不過林立生也說，因全台同步接種，不確定疫苗是否充足，嘉義市會等準備充分再啟動大規模接種，原則不搶快。嘉義縣教育處長李美華則說，目前尚未接到相關公文，要等公文下來，確定接種對象的年齡和方式才會開始作業。