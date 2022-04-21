為讓全國中小學童享用健康安全的本土食材，行政院長蘇貞昌今天拍板，從下月起調高全國學校營養午餐補助，全國由6元調高到10元、偏鄉調高到14元，預計全國有180萬名國中小生受惠。

政府為鼓勵營養午餐團膳業者使用國產3章1Q的食材，去年起提供每名學生6元的食材獎勵金，偏鄉學童每名10元，農委會主委陳吉仲今在行政院會提出臨時動議，主張全國學童營養午餐補助每名調高到10元、偏鄉調高到14元，獲得蘇貞昌同意，拍板下個月起實施。

蘇貞昌表示，去年藉由調高學童影養午餐使用三章一Q食材的獎勵金，有效擴大國產可溯源食材的占比，2019年大約5成多，到現在已經達到9成3，為了讓全國中小學童能夠全面享用健康安全的本土食材，同意再調高政府補助金額。

農委會表示，全國中小學校營養午餐獎勵金調高，從今年5月起實施，預估要增加10億元，若以整年計算約需增加30億元。

行政院主計處說明，政府今年收支賸餘有1771億元，政府要增加福國利民措施，一般透過編列預算，營養午餐增加補助會動用一般性補助款，未必會動到政府剩餘款。