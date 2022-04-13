對於中央放寬學校防疫的停課指引，嘉義市長黃敏惠表示，原則上依循中央規範，但國小以下學生沒有打疫苗，將有彈性作法。

黃敏惠表示，我們會特別考量到孩子們特別是小學生是沒有施打疫苗的，家長會非常關心，嘉義市原則上會依照中央方式進行，但是我們會有更多的考量，會依照疫情風險評估作調整，用更嚴謹的態度面對，讓家長安心、守護校園安全。