配合中央放寬停課標準 嘉市國小以下有彈性作法 11:412022/04/13 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠。（資料照/廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於中央放寬學校防疫的停課指引，嘉義市長黃敏惠表示，原則上依循中央規範，但國小以下學生沒有打疫苗，將有彈性作法。 黃敏惠表示，我們會特別考量到孩子們特別是小學生是沒有施打疫苗的，家長會非常關心，嘉義市原則上會依照中央方式進行，但是我們會有更多的考量，會依照疫情風險評估作調整，用更嚴謹的態度面對，讓家長安心、守護校園安全。 中央放寬停課標準地方不同調 基隆拍板跟進中央 教育部放寬停課標準 大學不敢輕舉妄動 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #放寬 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停課新標準 雲林開第一槍12歲以下不跟進 04:102022/04/13 生活新聞 停課標準不同調 彰縣逆中央喊規範太鬆 會採加嚴版 12:522022/04/13 生活 新北實施新停課標準 侯友宜：尊重中央、地方會彈性應變 11:052022/04/13 生活 學生健康優先！國民黨團籲教育部 應訂國小停課標準 11:232022/04/13 政治 金門也不跟進停課新標準 宣布出現2確診全校停課 11:502022/04/13 生活 教育部放寬停課標準 林右昌喊話推校園快篩計畫 10:012022/04/13 生活 全校停課標準大鬆綁 侯友宜：全國有一致性比較好 11:352022/04/12 生活 台東接種率最低 加碼百元衝打氣 04:102022/04/13 地方新聞 教育部宣布放寬停課標準 中市研擬中 19:572022/04/12 生活 停課標準放太寬 家長怕爆 醫憂：2恐怖下場 07:572022/04/13 生活 防疫勿成「父子騎驢」黃偉哲籲：未滿12歲停課標準從嚴 10:232022/04/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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